Турция хочет поблагодарить Россию за С-400 пирогом. Кремль готов принять подарок
Пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле слышали об отправленном турецком пироге. Если он, как пишут СМИ, прибудет в пятницу, то Путин его не попробует.
«Мы, конечно, будем рады пирогу», – цитирует 18 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
Песков, который много лет проработал в Анкаре, заверил, что турецкие кондитеры делают «очень вкусные пироги». По его словам, Кремль не располагает информацией о прибытии пирога в пятницу. Пресс-секретарь президента также посетовал, что Владимир Путин не сможет попробовать подарок, так как будет находиться не в Москве.
Ранее СМИ сообщили, что кондитер Хасан Аджар решил необычным образом отблагодарить Россию за поставки зенитной ракетной системы С-400, отправив в Кремль пирог со шпинатом. Первые компоненты C-400 прибыли в Турцию 12 июля.
Справка:
Российские комплексы ПВО С-400 могут поражать цели на высоте до 30 километров и в радиусе 400 километров. ЗРК может оснащаться ракетами различной дальности, тогда как американская система Patriot располагает лишь ракетами 100-километровой дальности.
Желающие купить C-400 сталкивались с прессингом США, которые активно продвигают в мире свою систему Patriot. Самый хрестоматийный пример — это страна – член НАТО Турция, которая в 2017 году подписала соглашение на поставку C-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составила 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покрывает российский кредит. Однако США и другие члены НАТО выступили против покупки Анкарой российских ЗРК. Так, 22 мая США поставили Турции двухнедельный ультиматум. В Кремле посчитали такое поведение американской стороны «непозволительным».
Другим примером давления США на покупателей C-400 может служить Китай, который стал первым зарубежным заказчиком российских систем. В 2018-м Пекин получил ранее заказанные зенитные ракетные комплексы, после чего под санкции США попали департамент оборудования китайской армии и его глава Ли Шанфу.
Еще один крупный заказчик — Индия — не испугался угроз американцев. В мае прошлого года Дели купил С-400 более чем на 5 млрд долларов. Среди возможных покупателей также называются Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет и Вьетнам.