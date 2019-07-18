Турция хочет поблагодарить Россию за С-400 пирогом. Кремль готов принять подарок

Пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле слышали об отправленном турецком пироге. Если он, как пишут СМИ, прибудет в пятницу, то Путин его не попробует.

«Мы, конечно, будем рады пирогу», – цитирует 18 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Песков, который много лет проработал в Анкаре, заверил, что турецкие кондитеры делают «очень вкусные пироги». По его словам, Кремль не располагает информацией о прибытии пирога в пятницу. Пресс-секретарь президента также посетовал, что Владимир Путин не сможет попробовать подарок, так как будет находиться не в Москве.

Ранее СМИ сообщили, что кондитер Хасан Аджар решил необычным образом отблагодарить Россию за поставки зенитной ракетной системы С-400, отправив в Кремль пирог со шпинатом. Первые компоненты C-400 прибыли в Турцию 12 июля.