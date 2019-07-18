Обиженный на мемы кировский депутат простил «Борщ» за «бровки и ноготочки». На родине ему предлагают сниматься в рекламе

Новые перспективы открыли перед депутатом кировской думы Павлом Валенчуком авторы паблика «Борщ», которые обратили внимание на внешность народного избранника. Именно поэтому он решил забрать заявление из полиции.

Об этом рассказывается на странице депутата «ВКонтакте». По словам автора поста, после того, как Валенчук оскорбился и попросил полицию разобраться, он стал гораздо популярней. «Буквально в считаные часы» он стал знаменит на всю страну, количество подписчиков увеличилось многократно, а СМИ всем рассказали о его депутатской деятельности.

«Брендовые фирмы города Кирова уже предложили ему стать «лицом компании». Также Валенчук рассматривает приглашения от областных и столичных телеканалов к участию в различных телешоу, в том числе и общественно-политического толка. Представители ряда российских и европейских компаний с учетом профессионального статуса Павла Валенчука как директора по стратегическому развитию крупного в регионе финансово-промышленного холдинга, вышли на него с деловыми предложениями», – говорится в обращении на его странице в соцсети. В общем, депутат строит бизнес-планы.

Как бы продолжая своё резюме, Валенчук настаивает, что у него есть чувство юмора, самоирония, логика, здравый смысл, креативность, способности неординарно решать задачи и прогнозировать развитие событий. Как ранее писала «Фонтанка», кроме всего прочего, Валенчук поёт.

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Павел Валенчук – сын депутата Государственной думы Олега Валенчука. Несколько дней назад паблик «Борщ» разместил его фото, обратив внимание на то, как младший из парламентариев заботится о себе. «Записывайтесь на бровки и ноготочки», – пошутили в соцсетях. Валенчук такие комментарии счёл оскорбительными и написал заявление по статье об оскорблении представителя власти.