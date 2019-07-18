В Совете Федерации назвали претензии США к FaceApp надуманными и заявили, что готовы серьезно их обсуждать

Глава комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова заявила «Фонтанке», что если нападки Сената США на приложение FaceApp, созданное в Петербурге, продолжатся, то они готовы серьезно обсуждать вопрос о поддержке создателей приложения.

«Перед появлением в официальных "загрузочных" приложениях мобильных операционных систем все программы проверяются на наличие вредоносных элементов. Поэтому сам факт официальной доступности этого приложения говорит о том, что создатели мобильных ОС, которые в основном находятся в американской юрисдикции, подтверждают его безопасность для пользователей. Пока что мы слышим лишь позицию отдельного сенатора, и непонятно, поддерживают ли его остальные американские парламентарии. Мы внимательно следим за ситуацией, если эта надуманная позиция будет выражаться другими западными политиками более высокого уровня, то, несомненно, этот вопрос будет серьезно обсуждаться в Совете Федерации», – сообщила 18 июля Бокова «Фонтанке».

Напомним, что лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию США проверить российское приложение FaceApp из-за возможной угрозы национальной безопасности. По словам Шумера, приложение «может нести угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан». Сенатор отметил, что пользователи предоставляют компании «полный доступ к их личным фотографиям и данным». Эта информация, как опасается Шумер, может быть передана «враждебной иностранной державе».

Основатель FaceApp петербуржец Ярослав Гончаров подробно ответил на обвинения. Заявив, что команда российская, но данные в Россию не передаются.