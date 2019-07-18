Петербуржец получил срок за взломанный банкомат. По его воле терминал плевался миллионами

В Петербурге вынесли приговор местному жителю, оставившему Газпромбанк без трёх миллионов рублей. Роскошная жизнь вышла недолгой, а расплачиваться пришлось и за себя, и за более удачливого подельника.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 18 июля Красногвардейский райсуд признал Андрея Чарыкова виновным в особо крупной краже. В феврале 2016 года он воспользовался хакерскими навыками знакомого и распотрошил банкомат Газпромбанка, установленный в гипермаркете «Лента» на Хасанской улице, 17/1.

Компьютер платёжного терминала дополнили дистанционно управляемым дублёром с единственной функцией – выдавать наличные. 21 февраля в действие его привели командой с мобильного телефона. Поджидавшего с сумкой Чарыкова банкомат забросал деньгами, с места он унёс 3 миллиона 142 тысячи рублей.

Суд оценил подход в четыре года условно и обязал украденное компенсировать. Признание вины Чарыков подтвердил выплатой Газпромбанку 4 тысяч рублей. Его сообщник с хакерскими навыками остался не пойманным, так что возвращать ещё 3 миллиона 138 тысяч придётся в одиночестве.