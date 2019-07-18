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18.07.2019 13:20
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Семь причин переехать в ЖК «Панорама Парк»

В июле в продажу вышел «Панорама Парк» — современный жилой комплекс высокого комфорт-класса, расположенный в престижной части Выборгского района. «Петербургская Недвижимость», эксклюзивный продавец, представляет семь причин стать жителем нового проекта.

Семь причин переехать в ЖК «Панорама Парк»

Setl City

Метро в пешей доступности

Метро рядом с домом — особая привилегия, которая делает жизнь в городе комфортнее. Вы можете позволить себе быть пунктуальным и мобильным: всегда точно рассчитывать время на дорогу и не зависеть от пробок и погодных условий.

В пешей доступности от ЖК «Панорама Парк» расположены сразу две станции: «Удельная» («синяя» линия) и «Площадь Мужества» («красная» линия). Это даст возможность жителям выбирать наиболее удобную ветку метро, чтобы добираться в разные части города.

Два больших парка рядом

Setl City
Setl City

Это бордер-колли Рональд. Он счастлив жить рядом с парками, ведь там можно свободно бегать, прыгать, играть и валяться на траве. 

Жилой комплекс окружен крупными рекреационными зонами: до парков Сосновка или Удельный можно дойти пешком всего за 10 минут. Такое соседство не только делает воздух чище, но и дарит возможность совершать увлекательные прогулки, устраивать пикники с семьей и друзьями, заниматься спортом, кататься на велосипедах и просто отдыхать от мегаполиса в окружении природы. А может быть вы захотите устроить фотоохоту на белок или заняться бердвотчингом?

Арт-сквер и эко-маршрут

Впрочем, ради прогулки совсем не обязательно покидать территорию жилого комплекса. В ЖК «Панорама Парк» будет создано свое уютное пространство для встреч и отдыха — живописный арт-сквер с оригинальной инсталляцией. Кроме того, через весь комплекс пройдет эко-маршрут длиной в 1 километр, связывающий Сосновку и Удельный парк. Эта аллея позволит жителям, в том числе и детям, совершать приятные прогулки рядом с домом или с комфортом перемещаться из парка в парк.

Детские сады и школа со стадионом

«Панорама Парк» — место для жизни семей с детьми. Здесь, прямо на территории комплекса, запланировано три детских сада и школа. Мамам и папам будет удобно отводить малышей в садик, а школьники смогут самостоятельно ходить на занятия, ведь их путь будет пролегать через безопасные и закрытые от машин дворы – дорогу переходить не придется.

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Свой детский клуб

В жилом комплексе запланирован детский клуб — уютное пространство для развития и досуга самых маленьких жителей. Здесь малыши и родители смогут общаться, участвовать в мастер-классах и общих праздниках. Родители смогут устраивать в клубе детские дни рождения. Размер помещения позволит пригласить много гостей и организовать веселые конкурсы – можно будет и побегать, и пошуметь.

Паркинг с Pit-Stop станцией

Setl City
Setl City

Это машина Алексея. У нее есть свое место в подземном паркинге, поэтому хозяин не знает проблем с парковкой и не беспокоится за безопасность своего автомобиля.

Дворы ЖК «Панорама Парк» закрыты для машин: автомобили жители смогут оставить в современном подземном паркинге. Здесь запланировано 829 мест, а для удобства водителей предусмотрен компрессор для накачивания колес и автомобильный пылесос.

Из семейных секций, где расположены квартиры с несколькими комнатами, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Дом. Онлайн

«Панорама Парк» — это ультрасовременный проект. В числе технологий, которые сделают жизнь еще более комфортной — Дом. Онлайн. Этот сервис собирает данные о потреблении энергоресурсов (к примеру, воды) и подает их в управляющую компанию. Свои расходы жители смогут отслеживать через приложение: там аккумулируется вся информация и туда же приходят квитанции за коммунальные услуги.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Панорама парк Сосновка» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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