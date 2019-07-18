Двое финнов на моторной лодке заплыли в Россию. Нарушителей границы наказали штрафом

Двое граждан Финляндии были задержаны в Финском заливе за лёгкое нарушение границы.

Как сообщает 18 июля Погранохрана Финляндии, их моторная лодка ушла в Россию через границу к югу от острова Сантио, минуя паспортный контроль.

Финские пограничники немедленно уведомили об инциденте своих российских коллег, а те, в свою очередь, направили к ним патрульный катер, и он быстро настиг нарушителей. Отряд по Юго-Восточной Финляндии выписал им штраф, когда лодка вернулась обратно в Суоми по Сайменскому каналу. Судовладельцы утверждали, что прошли мимо пограничного пункта Сантио по ошибке.

Прогулочные катера, которые передвигаются между Россией и Финляндией, обязаны проходить пограничный и таможенный контроль.