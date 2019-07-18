Госдума России приняла закон о региональных брендах

Госдума ФС РФ приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, закрепляющий понятие «географическое указание» места происхождения товара как новый объект интеллектуальных прав, который также называют «брендами регионов», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 18 июля.

За принятие закона проголосовали 353 депутата.

«В соответствии с новым законом географические указания станут самостоятельным объектом интеллектуальных прав. Это позволит законодательно защитить отечественные бренды, такие как «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево» и «Вологодское масло», «Хохлома», «Гжель» и «Дулевский фарфор», «Адыгейский сыр» и «Башкирский мед», «Астраханские помидоры» и «Луховицкие огурцы»», – говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Географические указания будут действовать наравне с наименованием места происхождения товара, но будут иметь более простую регистрацию.

«Географическим происхождением товара должны в значительной степени определяться: его особое качество, репутация или другие характеристики. И хотя бы одна из стадий производства, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара, должна осуществляться на указанной территории ... То есть нельзя будет воду, добытую не в Ессентуках, но там разлитую, использовать под этим названием», – передает пресс-служба слова председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павла Крашенинникова.