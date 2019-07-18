Женщина тяжело пострадала в тихом дворе посёлка Коммунар: её сбил пикап L200, сдавая назад

За минувшие сутки, 17 июля, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не было смертельных ДТП. Общее число зафиксированных Госавтоинспекцией аварий соответствует среднему уровню последних дней. Статистику сообщает 18 июля УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте». Любопытно, что во вторник, 16 июля, ДТП было меньше, но в Ленобласти погибли три человека (пешеход и двое мужчин, вылетевшие из машин при съезде в кювет).

Одна из самых серьёзных вчерашних аварий – столкновение «Лады» и BMW на трассе «Скандинавия». Как уже писала «Фонтанка», в больницу попали четыре человека.

Тяжёлые травмы получили вечером два пешехода. Около 17:30 в посёлке Коммунар Гатчинского района, на Ленинградском шоссе, 27, по предварительной информации, водитель Mitsubishi L200 во дворе при движении задним ходом совершил наезд на женщину. Она госпитализирован в тяжёлом состоянии, передаёт отдел пропаганды УГИБДД.

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А около 19 часов на Митрофаньевском шоссе, 118, в Адмиралтейском районе Петербурга, мужчина 1995 года рождения на «Форде Мондео», по данным ГИБДД, вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину 1972 года рождения. «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» пишет, что у пострадавшего диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и травма груди.