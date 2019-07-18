Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов попросил ЦИК отменить «дачные» избирательные участки

Кандидат в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы», депутат Заксобрания Михаил Амосов попросил председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову отменить решение городского избиркома и не создавать в Ленинградской и Псковской областях участки для голосования. Обращение с этой просьбой он направил в ЦИК 18 июля.

Решение создать за пределами Петербурга 92 избирательных участка по губернаторским выборам не обсуждалось с общественностью, и его целесообразность вызывает вопросы, написал депутат. «Мне как кандидату в губернаторы будет крайне сложно направить на длительный срок членов комиссии с правом совещательного голоса или наблюдателей на участки, расположенные в другом регионе», — констатировал он.

Михаил Амосов выразил удивление тем, что участки создаются именно в Псковской области, а не в Новгородской или в Карелии, например: там петербуржцы тоже отдыхают. До ближайшего к Петербургу населенного пункта Псковской области — посёлка Заплюсье — 180 км, а до Великих Лук, где тоже появится участок, — 500 км. С таким же успехом петербургские власти могли бы организовать выборы и в Тверской области, пишет Михаил Амосов: город Осташков тоже удалён от Петербурга на 500 км. А ещё лучше — в Крыму или Краснодарском крае, где 8 сентября, в день выборов, обязательно найдутся отдыхающие петербуржцы.

На прошлой неделе отказаться от создания «дачных» участков потребовал кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко. Он даже призвал остальных конкурентов врио губернатора Александра Беглова объединиться и снять свои кандидатуры с выборов, если это требование петербургские власти проигнорируют, однако поддержки пока не нашёл. Отменить «дачные» участки предложила и Надежда Тихонова, кандидат в губернаторы от «Справедливой России» — она тоже написала жалобу в ЦИК.

Решение создать 92 избирательных участка вдалеке от Петербурга городские власти приняли в последний момент — изначально планировали организовать втрое меньше. С просьбой расширить географию «дачного» голосования к председателю городского избиркома обратился член президентского совета по правам человека Александр Брод.