СМИ: Иранские военные задержали танкер с контрабандным топливом

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо.

Об этом сообщил телеканал "Пресс ТВ" в Твиттере. Уточняется , что танкер перевозил около миллиона баррелей нефти. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Напомним, накануне стало известно о том, что пропавший несколько дней назад в Ормузском проливе танкер ОАЭ нашелся в Иране. Представители этой страны сообщили о том, что завели в свои территориальные воды сломавшееся судно.