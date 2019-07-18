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Происшествия
18.07.2019 13:24
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СМИ: Иранские военные задержали танкер с контрабандным топливом

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо.

Об этом сообщил телеканал "Пресс ТВ" в Твиттере. Уточняется , что танкер перевозил около миллиона баррелей нефти. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

 

Напомним, накануне стало известно о том, что пропавший несколько дней назад в Ормузском проливе танкер ОАЭ нашелся в Иране. Представители этой страны сообщили о том, что завели в свои территориальные воды сломавшееся судно.

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