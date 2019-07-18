Происшествия
СМИ: Иранские военные задержали танкер с контрабандным топливом
Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо.
Об этом сообщил телеканал "Пресс ТВ" в Твиттере. Уточняется , что танкер перевозил около миллиона баррелей нефти. Другие подробности происшествия пока не приводятся.
UPDATE#Iran’s #IRGC seizes foreign vessel smuggling one million barrels of fuel #PersianGulf #tanker pic.twitter.com/QJRn9xhlhi
— Press TV (@PressTV) 18. Juli 2019
Напомним, накануне стало известно о том, что пропавший несколько дней назад в Ормузском проливе танкер ОАЭ нашелся в Иране. Представители этой страны сообщили о том, что завели в свои территориальные воды сломавшееся судно.