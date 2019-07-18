Финляндия запустила масштабный проект по изучению затонувших кораблей: у её берегов на дне моря лежат 1300 судов

Министерство окружающей среды Финляндии в рамках программы по охране водоемов проводит проект по изучению затонувших судов, пишет 18 июля Yle.

«Наши эксперты на данный момент занимаются расследованием рисков, связанных с останками кораблей, а также с затопленными в море взрывчатыми веществами и боеприпасами», – говорит начальник по развитию Центра окружающей среды Финляндии Йорма Рюткёнен.

По оценкам специалистов Финского института окружающей среды Syke, на дне моря у берегов Финляндии лежат 1300 судов, среди них есть танкеры, нефть из которых может в любой момент просочиться в воду. Внутри них могут быть и другие вредные для окружающей среды вещества, в том числе ртуть. Исследователи нанесут на карту затонувшие суда, которые проржавели или находятся вблизи чувствительных природных объектов, чтобы в дальнейшем отслеживать их состояние.

По данным министерства, откачку нефти планируется начать в следующем году, как только будет завершена оценка рисков.

Ранее сообщалось, что на дне Финского залива под Коткой нашли два старинных корабля конца XVIII века.