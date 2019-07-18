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Власть
18.07.2019 13:07
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Зеленский обвинил спикера парламента в саботаже. Верховная рада ещё должна работать

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул спикера парламента страны Андрея Парубия в бездействии. Глава парламента не созвал его 18 июля на внеочередное заседание, как просил глава государства. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook. Зеленский напомнил, что полномочия текущего созыва парламента прекращаются лишь в день первого заседания нового созыва.

"А Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, а и проявляете преступную бездеятельность, которая приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", – написал украинский президент.

Он обратил внимание на значимость рассмотрения законопроекта о деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, проекта об отсрочке ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, и вопроса возвращения в законодательство нормы о незаконном обогащении, которые предлагал рассмотреть парламенту.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский обращался к председателю Верховной Рады Андрея Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг 18 июля для рассмотрения пакета президентских законопроектов.

В ответ спикер парламента Андрей Парубий заявил о несоответствии обращения главы государства к Раде регламенту ВРУ из-за формулировки "внеочередное заседание", а не "внеочередная сессия".

Отметим, в Верховной Раде объявили о закрытии десятой сессии 12 июля, однако народные избранники обладают полномочиями до начала работы парламента следующего созыва.

21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. Лидирует по опросам партия Зеленского "Слуга народа", второе место – у блока "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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