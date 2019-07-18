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18.07.2019 12:57
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Задержания в компании «Инмед» связаны с получением субсидий на исследование ламинирования материалов для одежды

20 миллионов рублей, которые, по версии следствия, похитило у государства руководство близкой Алексею Кудрину компании «Инмед», были выданы правительством на разработку технологии ламинирования материалов для верхней одежды. Предприниматели умышленно завысили цену, считает полиция.

По данным «Фонтанки», в поле зрения силовиков попал заключенный в декабре 2016 года договор между ООО «Инмед» и Минпромторгом. По нему, бюджет компенсировал часть расходов предприятия на проведение НИОКР по ламинированию текстильных мембранных материалов. Сами работы включены в программы «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности». Следствие полагает, что подозреваемые умышленно завысили стоимость, а также практическую и научную значимость работ. На счета компании были перечислены не менее 20 млн рублей, именно в эту сумму оценивается ущерб, нанесенный подозреваемыми Российской Федерации.

Напомним, накануне были задержаны бывший директор компании «Инмед» Рушан Насибулин и ее соучредитель Александр Внучкин. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Меру пресечения суд должен избрать 18 июля. Резонанса ситуации добавил факт участия в капитале предприятия Алексея Кудрина, которому принадлежала доля в «Инмеде» в 2014-2017 годах. Предприятие является одним из резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург», где в 2017 году началось строительство производственного комплекса более чем за 600 млн рублей. Главная продукция «Инмеда» – кровоостанавливающее средство «Гемофлекс» на основе хитозана. В начале июля Минздрав включил его в список комплектации наборов для оказания скорой помощи, укладок врачей по спортивной медицине и индивидуальных медицинских комплектов гражданской защиты.

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