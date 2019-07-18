Кремль назвал первый шаг для нормализации отношений РФ и Украины. Для этого должны освободить журналиста Вышинского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что освобождение гражданина РФ и Украины главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского способствовало бы улучшению двухсторонних отношений между Москвой и Киевом.

«Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом», – цитирует 18 июля заявление Пескова РИА Новости.

По его словам, Россия будет приветствовать «любые шаги по освобождению людей».

В генпрокуратуре Украины ранее заверили в том, что журналиста, действительно, могут отпустить. Этому способствовал первый разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Украинская сторона рассматривает вариант обмена Вышинского на задержанных в РФ украинских граждан.

Справка: Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина», гражданина РФ и Украины Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.