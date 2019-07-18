На съезде с ЗСД таксист остановил скорую, пристроившись к ней под бочок

ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга на некоторое время затруднило движение утром 18 июля: ООО «Магистраль северной столицы» в приложении «ЗСД» предупреждало о заторе.

На съезде с ЗСД на Благодатную улицу таксист врезался в реанимацию, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что информации об этой аварии у них пока нет: возможно, обошлось без серьёзных травм.

На фотографии видно, что у кареты скорой помощи работает световой спецсигнал. Напомним, 16 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении ответственности за воспрепятствование работе врачей и проезду машин скорой помощи. Штраф за непредоставление преимущества на дороге составит от 3 до 5 тысяч рублей, нарушителя также могут лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

Серьёзное ДТП со скорой случилось 7 июля на Невском проспекте. Молодой водитель «Мерседеса», как показывает видео, вылетел на перекрёсток с полосы, где движение разрешено только направо, не пропустив двигавшуюся со спецсигналами машину медиков. Травмы получили двое фельдшеров.