Где распускаются императорские цветы

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

С древних времён сады являлись украшением окружающего пространства. Вблизи жилища люди организовывали зелёные зоны с разными по форме, размерам, цвету растениями.

Изначально труд садовников использовала аристократия. Сейчас элементы ландшафтного дизайна применяются при оформлении территории частных и многоквартирных домов, государственных и коммерческих учреждений, закрытых и общедоступных городских зон.

Профессионально к озеленению и благоустройству дворов новостроек подходит застройщик «Терминал-Ресурс». Строительная компания ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе. Проект, расположенный на пути к бывшим царским резиденциям в Пушкине и Павловске, получил название «На Царскосельских холмах». Здесь возводится малоэтажное комфортное жильё «Образцовые кварталы».

Застройщик владеет собственным питомником по выращиванию растений и начинает озеленение с этапа разработки котлована. Результат – новосёлы заезжают в дома с благоустроенными уютными дворами, где прижились высаженные за полтора года до окончания строительства деревья и кустарники. Растения зацветают весной и продолжают радовать жильцов до поздней осени. Среди них лапчатка, спирея вангутта, сирень сортовая, роза ругоза. Схема озеленение разрабатывается квалифицированными агрономами и учитывает характеристики не только растений, но и почвенно-климатические особенности местности.

Пушкинский район примечателен своей обширной зелёной зоной. Ежегодно насладиться шедеврами ландшафтного и архитектурного искусства сюда приезжают сотни тысяч туристов. Неотъемлемую роль в озеленении играют цветы. Это и нежные розы, и роскошные гортензии, и благородные хризантемы. Но и непритязательные луговые цветы, такие как ромашка, колокольчик, василёк, растущие в районе, вносят свой неповторимый колорит в общий облик.

20 и 21 июля в Павловском парке состоится традиционный Международный фестиваль «Императорский букет».

Жить в «Образцовых кварталах» на «Царскосельских холмах» – это возможность наслаждаться красотой природы ежедневно.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива», тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

правка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya