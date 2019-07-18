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Происшествия
18.07.2019 12:42
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Электронная сигарета взорвалась во рту россиянина во время затяжки. Курильщику теперь не избежать пластической операции

Электронное устройство для курения взорвалось во рту молодого россиянина во время затяжки. Жизнь ему врачи скорой спасли, а вот над внешностью придется поработать пластическому хирургу. 

О несчастье, случившемся с 23-летним жителем Краснодара, краевой минздрав сообщил 18 июля. Не успел молодой человек вдохнуть дым, как электронная сигарета взорвалась прямо во рту. С серьезной травмой верхней челюсти скорая доставила кубанца в больницу, где ему обработали ушибленную зону и ушили раны. Сейчас пострадавший уже выписан. 

«Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Все функции челюсти сохранены. Но парню еще предстоит пластическая операция, которая устранит эстетические последствия взорвавшегося электронного аппарата», – отметили в минздраве и напомнили, что гаджеты для курения небезобидны. 

«Вопрос, насколько они опасны, до сих пор остается открытым, так как в силу новизны товара не было произведено долгосрочных исследований. Кроме того, любое воздействие на организм, будь то табак или специальная жидкость, всегда несут неблагоприятные последствия», – добавили чиновники.

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Напомним, 3 января текущего года у молодого любителя электронного пара в Петербурге взорвался вейп прямо в руке. Курильщик получил ожоги.

 

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