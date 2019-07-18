В Петербурге откроется выставка проектов реконструкции Конюшенного ведомства. Посмотреть смогут все желающие

В здании Конюшенного ведомства уже завтра представят пять инвестиционных проектов по реконструкции этого памятника. Выставка будет открытой для всех желающих. Об этом 18 июля сообщил комитет по инвестициям Петербурга.

На реконструкцию Конюшенного ведомства претендуют пять инвесторов, в числе которых ООО «Старт Девелопмент» Захара Смушкина, «Группа Ярд» Андрея Кошкина и «Тандем Истейт», которую связывают с предпринимателем Владимиром Пинчуком, а также АО «Центр выставочных и музейных проектов», 100% которого владеет комитет имущественных отношений, и Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Выставка стартует в 14:00 открытым выездным заседанием с презентацией инвестпроектов, в которой примут участие представители профильных комитетом Смольного.

Отметим, ранее издание «Новый проспект» писало, что одним из возможных интересантов является ООО «Магазин купцов Елисеевых», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, однако среди заявленных потенциальных инвесторов компания отсутствует. «Фонтанка» подробно писала обо всех претендентах на «заезд» в Конюшенное ведомство.