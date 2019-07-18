Украинский МИД узрел сепаратизм на западе страны. Венгерская газета присоединила часть Украины

Министерство иностранных дел Украины обратилось в генеральную прокуратуру республики и СБУ с просьбой проверить газету «Карпаталия», которая распространяется среди венгров Закарпатья. В последнем выпуске издания была опубликована карта Венгрии с присоединенными областями соседней страны.

«На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины», – написал 18 июля в своем твиттере заместитель главы МИД Евгений Божок, сопроводив твит фотографией материала.

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По его словам, публикация обладает явными признаками «сепаратизма», поэтому он обратился в прокуратуру и СБУ.

Напомним, что отношения между Венгрией и Украиной ухудшились в сентябре прошлого года, когда венгерская сторона якобы начала выдавать паспорта жителям Закарпатья. Это привело к отзыву дипломатов. Новый виток конфликту дало июньское посещение венгерскими чиновниками Закарпатья без согласования с украинскими властями. Президент Владимир Зеленский осудил недружественный шаг.