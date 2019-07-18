Петербургский избирком признал незаконными отказы в регистрации 34 кандидатам в семи муниципалитетах

Петербургская избирательная комиссия рассмотрела 43 жалобы кандидатов в депутаты, которых муниципальные избиркомы не допустили до выборов, и удовлетворила 34 из них. Это решение горизбирком принял на заседании 18 июля.

Большую часть кандидатов – 18 – городская избирательная комиссия зарегистрировала сама, в обход муниципальных избиркомов. Регистрацию вернули тринадцати кандидатам в муниципалитете «Академическое» (Калининский район), одному выдвиженцу в Коломне (Адмиралтейский район), еще четверо смогут принять участие в выборах в двух муниципалитетах Московского района: Московской заставе и Шувалово-Озерках.

Еще 16 отказов в регистрации петербургский избирком признал незаконными и отменил, но регистрировать самостоятельно кандидатов не стал, отправив дела на пересмотр в избирательные комиссии муниципалитетов.

Недопуск до выборов семерых кандидатов придется пересмотреть муниципальному избиркому Коломны, одного – Пулковскому меридиану (Московский район). Не устояли в горизбиркоме и решения об отказе в регистрации двоим кандидатам в депутаты муниципалитета «Сампсониевское», шестерым – в «Сосновское» (оба – Выборгский район).

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Жалобы еще девятерых кандидатов, не допущенных до выборов, петербургский избирком удовлетворять не стал. Среди них – семеро выдвиженцев в муниципалитеты Московского района (Пулковский меридиан, Гагаринское и Звездное), а также двое кандидатов во Введенский округ (Петроградский район).

Ранее председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко говорил, что с начала муниципальной кампании получил больше 800 обращений. Из них больше сотни – это жалобы кандидатов на отказы в регистрации. При этом «в целом» муниципальная избирательная кампания в Петербурге проходит «штатно», считает он: нарекания вызывает, по мнению Виктора Миненко, лишь работа отдельных избиркомов.