Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +19
$ 62.95р
70.56р
13:25 18.07.2019
Расширенный поиск

Город
18.07.2019 12:24
Печать

Петербургский избирком признал незаконными отказы в регистрации 34 кандидатам в семи муниципалитетах

Петербургская избирательная комиссия рассмотрела 43 жалобы кандидатов в депутаты, которых муниципальные избиркомы не допустили до выборов, и удовлетворила 34 из них. Это решение горизбирком принял на заседании 18 июля.

Большую часть кандидатов – 18 – городская избирательная комиссия зарегистрировала сама, в обход муниципальных избиркомов. Регистрацию вернули тринадцати кандидатам в муниципалитете «Академическое» (Калининский район), одному выдвиженцу в Коломне (Адмиралтейский район), еще четверо смогут принять участие в выборах в двух муниципалитетах Московского района: Московской заставе и Шувалово-Озерках.

Еще 16 отказов в регистрации петербургский избирком признал незаконными и отменил, но регистрировать самостоятельно кандидатов не стал, отправив дела на пересмотр в избирательные комиссии муниципалитетов.

Недопуск до выборов семерых кандидатов придется пересмотреть муниципальному избиркому Коломны, одного – Пулковскому меридиану (Московский район). Не устояли в горизбиркоме и решения об отказе в регистрации двоим кандидатам в депутаты муниципалитета «Сампсониевское», шестерым – в «Сосновское» (оба – Выборгский район).

Реклама

Жалобы еще девятерых кандидатов, не допущенных до выборов, петербургский избирком удовлетворять не стал. Среди них – семеро выдвиженцев в муниципалитеты Московского района (Пулковский меридиан, Гагаринское и Звездное), а также двое кандидатов во Введенский округ (Петроградский район).

Ранее председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко говорил, что с начала муниципальной кампании получил больше 800 обращений. Из них больше сотни – это жалобы кандидатов на отказы в регистрации. При этом «в целом» муниципальная избирательная кампания в Петербурге проходит «штатно», считает он: нарекания вызывает, по мнению Виктора Миненко, лишь работа отдельных избиркомов.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
18.07.2019 11:40

В «Новом Лесснере» началось строительство детского сада

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» началось строительство детского сада на 125 воспитанников.
ГК «Эталон»
18.07.2019 11:38

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» ввела в эксплуатацию ЖК «Морская звезда»

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
«Главстрой Санкт-Петербург»
18.07.2019 11:24

В жилых комплексах «Главстрой Санкт-Петербург» введены в эксплуатацию восьмой детский сад и четвертая школа

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», сдал в эксплуатацию два новых социальных объекта в рамках масштабных проектов комплексного освоения территорий — школу в ЖК «Северная долина» и детский сад в ЖК «Юнтолово».
РСТИ (Росстройинвест)
18.07.2019 10:15

РСТИ построит в ЖК «New Time» школу и два детских сада

РСТИ (Росстройинвест) обеспечит ЖК «New Time», который компания строит у Юнтоловского заказника, новой социальной инфраструктурой.
фото предоставлено ООО "ИНТЕЛТЕХ"
17.07.2019 18:50

Как выиграть весло на "Фонтанке SUP"?

Все участники нашего водного фестиваля "Фонтанка SUP" получают возможность выиграть весло из стекловолокна от нашего партнера - эксклюзивного дистрибьютора лимитированной серии SUP досок Gladiator MSL - магазина www.surfvrn.com
«Аквилон Инвест»
17.07.2019 16:23

«Аквилон Инвест»: ставки по ипотеке возвращаются на минимальные показатели 2018 года

Партнер холдинга «Аквилон Инвест» банк «Открытие» предлагает клиентам компании ставку по ипотеке от 9,3% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.07.2019 16:15

Команда Банка «Санкт-Петербург» примет участие в фестивале Фонтанка-SUP

Банк «Санкт-Петербург», партнер фестиваля "Фонтанка SUP", собрал в команду более 70 активных и увлеченных сотрудников, которые пройдут на sup-бордах по водному маршруту фестиваля более 8 километров рек и каналов, по историческому Петербургу - под 14 мостами.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.07.2019 16:06

Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили три генеральных кредитных соглашения

Банк выделит в общей сложности 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий «Группы ЛСР» трех генеральных кредитных соглашений, подписанных на днях.
ГК "КВС"
17.07.2019 15:46

Для клиентов ГК «КВС» ставки еще ниже

АО «Банк ДОМ.РФ» снизил ставки по популярным программам ипотеки среди клиентов группы компаний «КВС»
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
17.07.2019 15:00

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении посылок

Рассказываем, как справиться с конкуренцией, и на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:21

Невероятное предложение по программе «Семейная ипотека»

Газпромбанк - партнер группы компаний «КВС» - предлагает одну из самых низких на данный момент ставок - от 4,9% годовых.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:00

Хороший повод использовать свои накопления

Банк ВТБ аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от группы компаний «КВС» по военной ипотеке. Теперь на покупку квартиры в новостройке вы можете оформить кредит с процентной ставкой 9,8%.