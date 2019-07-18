Семак: Над сменой Лунева не думаем. На данный момент он номер один

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал слухи о замене основного вратаря Андрея Лунева в связи с его многочисленными ошибками в последнее время.

«Над сменой первого номера не думаем. Вы за этот год привели только три примера (журналист спрашивал об играх в Катаре, матчах в Суперкубке и против «Тамбова». – Прим. ред). В этом календарном году больше ошибок не вспомним в игре Андрея. Ничего страшного не происходит. Все ошибаются. Лунев — номер один, на данный момент это так. Посмотрим, что будет дальше, исходя из состояния Андрея и его конкурентов», – подчеркнул Семак во время пресс-конференции перед игрой второго тура чемпионата РПЛ против «Сочи».

Ранее «Фонтанка» писала о ситуации с Андреем Луневым. В агентских кругах говорят о том, что Семак активно ищет замену вратарю. Кроме того, ранее сообщалось о возвращении в Петербург Александра Васютина. Напомним, «Зенита» стартовал в чемпионате РПЛ с победы над «Тамбовом» 2:1.