На Братской утренний пожар убил троих. Огонь отрезал выход, решётки заблокировали в доме

Тела двух женщин нашли после пожара в деревянном доме в Красногвардейском районе Петербурга 18 июля. Ещё один житель одноэтажки скончался по пути в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» в городском МЧС, пожар на Братской улице, 24, начался с пристройки. Она загорелась около пяти утра, огонь добрался до жилого одноэтажного дома и отрезал выход. Внутри в это время находились трое пожилых жильцов.

По предварительной информации, женщины пытались выбраться из дома через окна, однако освободить их от решёток не вышло. Обеих нашли в сильно задымлённой комнате мёртвыми. Мужчина с ожогами скончался уже в карете скорой.

Дом потушили силами пяти расчётов и 20 пожарных. В МЧС выясняют причину возгорания и отрабатывают все версии, в том числе криминальную.