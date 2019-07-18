Lotus собирается вернуть былую славу с помощью гиперкара в 2000 лошадиных сил

Компания Lotus решила громко заявить о своем намерении вернуться в элиту мирового автопрома и обнародовала подробную информацию о своем первом электрическом гиперкаре Evija, то есть «Эвия».

Планируется изготовить 130 экземпляров этого электромобиля стоимостью более 2 миллионов долларов каждый, сообщается в пресс-релизе. Lotus утверждает, что это будет самый мощный автомобиль в истории — его электродвигатели смогут развивать 2000 лошадиных сил. Это действительно больше, чем у нынешних рекордсменов Pininfarina Battista (1900 л.с.) и Rimac C2 (1914 л.с.). Разгон до ста километров — «меньше трех секунд», максимальная скорость 320 км/ч (у соперников больше). Запас хода на одной зарядке у весящего всего 1680 килограммов гиперкара (он круче, чем суперкар) — 400 километров.

В пресс-релизе Lotus подчеркивает, что это не только первый гиперкар за 71-летнюю историю марки, а первый гиперкар, полностью созданный в Великобритании, и выпускаться он тоже будет в этой стране. Evija должна знаменовать новую главу в истории одного из самых культовых спортивных брендов, который в последние годы не особо радовал поклонников.

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Для компании, основанной в 1948 году знаменитым британским конструктором Колином Чепменом, эта новая глава началась, когда в 2017 году ее купил китайский концерн Geely. На тот момент Lotus, прежде семь раз побеждавший в Кубке конструкторов Formula I, находился, мягко говоря, не в лучшей форме, будучи несколько раз перепродан и обанкрочен. Но с китайскими деньгами и новыми технологиями Lotus надеется вернуть себе утраченный блеск.

Надо сказать, что Lotus уже сделал существенный вклад в историю создания электромобилей. С 2008 по 2012 год компания поставила Tesla 2,5 тысячи шасси Elise, которые затем были переоборудованы Илоном Маском в то, что называлось Tesla Roadster.

Основная продукция Lotus сегодня – это выпускаемый с 1996 года компактный и суперлегкий спорткар Lotus Elise. Две остальные модели являются по сути модификациями двухместного кабриолета Elise: Exige с жесткой крышей и чуть увеличенное купе с салоном 2х2 Evora. Российскому автолюбителю Lotus, пожалуй, больше известен по модели Esprit — той самой «машине Джеймса Бонда», которая умела превращаться в подводную лодку.