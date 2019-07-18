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Финляндия
19.07.2019 09:46
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Выходные в Финляндии 20-21 июля: The Cardigans, смешные состязания и Fashion Week

Этот уик-энд в Финляндии богат разнообразными музыкальными фестивалями: от джаза и оперы до рока и хип-хопа. В Хельсинки пройдет Неделя моды, в Хамине сразятся рыцари, а любителей необычных соревнований ждут футбол на болоте и бег с препятствиями с бревном наперевес.

Выходные в Финляндии 20-21 июля: The Cardigans, смешные состязания и Fashion Week

Yiping Feng and Ling Ouyang, Helsinki Marketing

В субботу в Финляндии ожидается от +19 до +22 градусов Цельсия, небольшие дожди пройдут на юго-востоке страны. В воскресенье по всей Суоми станет теплее на пару градусов, осадков синоптики не обещают.

В эти выходные в Хельсинки пройдет музыкальный фестиваль Weekend Festival. Два дня будет звучать электронная музыка, хип-хоп и инди. Хедлайнерами фестиваля станут диджей Армин ван Бюрен, английская инди-поп-группа Bastille, а также шведская группа Swedish House Mafia. Билеты стоят от 95 евро.

В музее современного искусства «Киасма» в рамках выставки «Сцена – ваша!» можно увидеть видеоинсталляцию российской художницы Саши Пироговой, демонстрирующую взаимодействие тел пяти человек с микрофонами.

С 19 по 22 июля пройдет Неделя моды в Хельсинки, на которой будут представлены работы как финских, так и иностранных дизайнеров.

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19-20 июля в Хюрюнсалми состоится чемпионат мира по футболу на болоте. Команды состязаются на поле размерами 30 на 60 метров, которых на болотах Вуорисуо насчитывается 20 штук. Каждая команда включает пять игроков и вратаря, а сам матч состоит из двух таймов по 10 минут.

В Леви 20 июля устроят соревнования Arctic Challenge. Пара участников получает чурку и должна преодолеть вместе с ней трассу с препятствиями.

В Рованиеми в субботу устроят забег по набережной и окрестностям города. Дистанцию можно выбрать от 10 км до полумарафона и марафона для самых стойких. Дети могут пробежать от 300 метров до километра.

В Савонлинне продолжается оперный фестиваль. В пятницу покажут «Риголетто» Верди, а в субботу театр Ла Скала представит премьеру редкой оперы Моцарта «Разбойники» в постановке Дэвида Маквикара. В воскресенье в стенах старинной крепости состоится концерт Opera Festival Rocks с участием рок-групп Battle Beast, Arion, Wheel.

В Тампере с 18 по 20 июля проходит фестиваль Tammerfest. В этом году хедлайнером станет шведская группа The Cardigans, а в пятницу состоится выступление Вилле Вало с рокерами Agents. Билеты стоят от 79 евро. http://tammerfest.fi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tammerfest (@tammerfest)

А 19 июля в Тампере стартует фестиваль старинной музыки Sastamala Gregoriana, темой которого в этом году стал Париж. Французская музыка будет звучать в средневековых церквях Святой Марии в Састамала и Святого Олави в Тюрвяя. Билеты обойдутся в 30-35 евро.

Коувола 19 и 20 июля принимает фестиваль Rock in the City. В парке Кирккопуйсто в центре города выступят известные финские рок-группы. Билет на один день обойдется в 39,90 евро.

В Хамине на этой неделе проходит средневековый фестиваль «Мечи, валы и мушкеты». В Бастионе Хамины пройдут показательные рыцарские турниры, огненные шоу, лекции по истории, а также устроят ярмарку с изделиями ремесленников. Вход на территорию Бастиона, где будет организована развлекательная программа и большая ярмарка, обойдется в 10 евро. Средневековый лагерь и ярмарку возле церкви Святой Марии можно посетить бесплатно. В субботу в 20:00 начнется концерт «Викинги хеви-метал» и огненное шоу, билет стоит 30 евро.

В Пори завершается старейший джазовый фестиваль Pori Jazz. В субботу там выступит Вилле Вало с рок-группой Agents, джем-бэнд из Бруклина Snarky Puppy, американская группа Toto, исполняющая прогрессивный рок, поп-рок, хард-рок и софт-рок, и другие. Билеты стоят от 79 евро.

В Кухмо продолжается фестиваль камерной музыки. В это местечко на востоке Финляндии в этом году приехали более ста исполнителей, среди которых российская скрипачка Алёна Баева, известная грузинская пианистка Нино Гветадзе и немецкий органист Вольфганг Абендрот.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


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