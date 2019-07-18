Силовикам могут разрешить сбивать дроны. Думский комитет по безопасности поддержал законопроект

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который наделяет полицию, Росгвардию и спецслужбы правом «пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве».

«В крайнем случае, если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры <...>, [силовики] получат право пресекать полет беспилотного летательного аппарата», – цитирует 18 июля заявление главы думского комитета Василия Пискарева ТАСС.

По его словам, новых запретов подготовленный законопроект не предусматривает. Нововведения направлены на то, чтобы «сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным и урегулировать правовые вопросы их применения».

Однако в особых случаях силовикам дадут право воздействовать на дроны посредством «подавления или преобразования сигналов дистанционного управления» или даже «повреждения или уничтожения».

Документ рассмотрят 23 июля.