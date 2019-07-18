Система онлайн-регистрации смерти заработала в нормальном режиме после многодневного сбоя

С утра 18 июля восстановлена работа системы онлайн-записи на получение документов о смерти родственников. С начала недели она работала с перебоями. Записаться на прием через сервис «Госуслуги» было невозможно, в ЗАГСах по всей стране существовала проблема и офлайн-регистрации актов.

Читатели «Фонтанки» рассказывали о невозможности получить гербовое свидетельство о смерти в других регионах, где умерли их родственники. Петербургские чиновники предлагали им ехать с телами усопших в наш город, чтобы получить официальный документ в ручном режиме. Без гербового свидетельства городские кладбища отказываются хоронить умерших.

Сейчас система онлайн-записи вновь работает. Записаться в один из двух городских ЗАГСов, где выдают официальные документы, вновь можно через «Госуслуги».

Минюст РФ объяснял сбои техническими работами. «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния введен в промышленную эксплуатацию на территории Российской Федерации с 01.10.2018. Оператором Реестра является Федеральная налоговая служба, – подчеркивали в Минюсте. – Создание такого масштабного проекта неизбежно сопряжено с возникновением на начальных этапах эксплуатации сложностей, связанных со стабильностью и качеством его работы по всей стране. С 14.07.2019 по 15.07.2019 ФНС России была установлена очередная новая версия системы, которая привела к сбою в работе».