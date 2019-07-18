В загоревшейся аниме-студии в Японии погибли 23 человека

Студия, выпускающая аниме, загорелась в многоэтажном здании в городе Киото. Полиция подозревает умышленный поджог.

«По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара. На третьем этаже здания и на лестнице, соединенной с крышей, позднее обнаружили еще 10 человек», – сообщает 18 июля агентство NHK.

По данным спасателей, 35 человек были доставлены в больницы города. Перед возгоранием очевидцы слышали сильный взрыв.

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Полиция рассматривает в качестве одной из версий поджог. Мужчина мог разлить воспламеняющуюся жидкость и поджечь.