Происшествия
В загоревшейся аниме-студии в Японии погибли 23 человека
Студия, выпускающая аниме, загорелась в многоэтажном здании в городе Киото. Полиция подозревает умышленный поджог.
«По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара. На третьем этаже здания и на лестнице, соединенной с крышей, позднее обнаружили еще 10 человек», – сообщает 18 июля агентство NHK.
По данным спасателей, 35 человек были доставлены в больницы города. Перед возгоранием очевидцы слышали сильный взрыв.
Полиция рассматривает в качестве одной из версий поджог. Мужчина мог разлить воспламеняющуюся жидкость и поджечь.
??? JUST IN ????????? 12??? ???10???????? ?? #nhk_news https://t.co/thUFa6nobE— NHK???? (@nhk_news) 18. Juli 2019