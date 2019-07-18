СМИ узнали, на сколько будут штрафовать «зайцев» на платных трассах

Фото: Антон Ваганов, ООО «Магистраль северной столицы»

Новые штрафы за нарушения при проезде платных дорог появятся в России. Минтранс подготовил законопроект о внесении поправок в КоАП РФ и направил на согласование в правительство.

Как пишет 18 июля «Коммерсантъ», согласно законопроекту, штраф за неоплаченный проезд составит 2,5 тысячи рублей, при повторном нарушении в течение года – уже 10 тысяч рублей. Нарушение фиксирует камера на пункте взимания платы, постановление высылается автовладельцу по почте, а оплатить можно со скидкой. Штрафы будут поступать в Федеральный дорожный фонд, однако операторы платных дорог считают, что часть сборов должна поступать им в качестве компенсации.

Санкция разрабатывается в первую очередь для системы безбарьерного проезда freeflow, то есть без остановки, с поднятыми шлагбаумами или вовсе без них (эту систему будут внедрять на строящейся в Московской области Центральной кольцевой автодороге). Кроме того, так наказывать собираются водителей, которые проезжают пункт взимания платы, ломая шлагбаум. В этом случае в добавок к штрафу инспектор ГИБДД оформляет ДТП, а ущерб владельцу оборудования возмещает страховщик по ОСАГО, а если водитель ещё и скрывается с места происшествия, его могут лишить прав на срок до полутора лет.