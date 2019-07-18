МВД России рассказало полицейским, как правильно возбуждать дела о неуважении к власти

МВД России составило и направило сотрудникам полиции методички о том, в каких случаях нужно составлять административные протоколы за неуважение к власти.

Об этом 18 июля пишет «Медиазона», ссылаясь на документ, который есть в распоряжении редакции.

Министерство советует составлять протоколы только в том случае, если публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, порнографические и «непристойные» изображения, а также неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные изображения». Объектами насмешек в публикации должны быть государственные символы, президент, Госдума, Совет Федерации, правительство и суды. Только в этом случае можно говорить о последующем наказании.

Кроме того, автор должен «противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам». За личную переписку протоколы составлять нельзя, подчеркивается в документе.

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Полиция должна отказываться от возбуждения административного дела, если хотя бы одно условие не соблюдено.

Владимир Путин подписал закон о наказании за явное неуважение к власти весной этого года. Максимальный штраф по статье – 300 тысяч рублей. Также за нарушение могут арестовать на срок до 15 суток. По подсчётам правозащитников «Агоры», на сегодняшний день полиция составила уже 30 таких протоколов.

В Госдуме подчеркивали, что региональные чиновники не должны использовать статью о неуважении к власти в своих интересах. О том, что люди могут критиковать местную власть, а не символы в Интернете, сказал и Путин в ходе прямой линии.