В жилых комплексах «Главстрой Санкт-Петербург» введены в эксплуатацию восьмой детский сад и четвертая школа

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», сдал в эксплуатацию два новых социальных объекта в рамках масштабных проектов комплексного освоения территорий — школу в ЖК «Северная долина» и детский сад в ЖК «Юнтолово».

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию второй детский сад на 100 мест в новом жилом районе «Юнтолово» и третью школу на 850 учеников в жилом комплексе «Северная долина». Соответствующие разрешения выданы службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Всего на данный момент в проектах девелопера в совокупности уже построено восемь детских садов и четыре школы.

Третья школа на 850 мест введена в эксплуатацию в 19 квартале ЖК «Северная долина». На площади 22 374 кв. м расположились учебные классы, столовая, медицинский кабинет, библиотека, актовый зал и другие помещения. Два школьных бассейна (25-метровый на 6 дорожек и 10-метровый) размещены в отдельном здании, которое соединено с основным корпусом школы крытой галереей. Для занятий спортом также предусмотрены большой и малый спортивные залы, стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадкой, прыжковой ямой, легкоатлетическими дорожками, зоной силовых упражнений. Открытие новой школы запланировано на сентябрь. В настоящий момент в «Северной долине» также функционируют две школы под общим номером — № 482.

Второй детский сад на 100 воспитанников построен в ЖК «Юнтолово». В трехэтажном здании общей площадью 3 045 кв. м оборудованы шесть групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет. Предусмотрены залы для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для учебы и кружков. Организованы площадки для отдыха с теневыми навесами, спортивные и игровые зоны. Таким образом, девелопер завершил строительство всех социальных объектов, предусмотренных проектом для первых трех очередей «Юнтолово»: двух детских садов на 240 мест и общеобразовательной школы № 428 на 825 учеников.

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург»: «Наша компания, при поддержке Администрации города, выдерживает высокие темпы развития инфраструктуры новых жилых районов. В текущем году «Главстрой Санкт-Петербург» успешно сдал в эксплуатацию два новых детских сада и школу в крупных проектах комплексного освоения территорий — ЖК «Северная долина» и «Юнтолово». В настоящий момент районная Администрация при участии застройщика оснащает социальные объекты оборудованием, готовится финальная уборка. К сентябрю детские сады и школа будут готовы принять ребят».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.