Мы не продаем данные: петербургский создатель FaceApp ответил на обвинения в угрозе нацбезопасности

Основатель FaceApp и петербуржец Ярослав Гончаров ответил на обвинения лидера Демократической партии в Сенате США Чака Шумера в том, что его приложение может нести риски для национальной безопасности США.

«Мы получаем много запросов относительно нашей политики конфиденциальности и поэтому хотели бы предоставить несколько моментов, объясняющих основы», – сообщил 18 июля Гончаров "Фонтанке".

Во-первых, по его словам, FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке. Программа загружает только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. И никогда не переносит другие изображения с телефона в облако.

Во-вторых, FaceApp может сохранить загруженную фотографию в облаке. Основной причиной этого является производительность и трафик: создатели хотят, чтобы пользователь не загружал фотографию повторно для каждой операции редактирования. Большинство изображений удаляются с серверов в течение 48 часов с даты загрузки.

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В-третьих, FaceApp принимает запросы от пользователей на удаление всех их данных с серверов. Служба поддержки в настоящее время перегружена, но эти запросы имеют приоритет. Для быстрой обработки рекомендуется отправлять запросы из мобильного приложения FaceApp, используя «Настройки-> Поддержка-> Сообщить об ошибке» со словом «конфиденциальность» в строке темы. Команда проекта работает над улучшением пользовательского интерфейса для этой операции.

В-четвертых, все функции FaceApp доступны без входа в систему. В результате 99% пользователей не входят в неё, поэтому у создателей приложения нет доступа к каким-либо данным, которые могли бы идентифицировать человека.

В-пятых, компания FaceApp не продает и не передает какие-либо пользовательские данные третьим лицам.

В-шестых, хотя основная группа по исследованиям и разработкам находится в России, пользовательские данные не передаются в Россию.

Кроме того, создатели приложения прокомментировали одну из наиболее распространенных жалоб: якобы все изображения из галереи загружаются на серверы FaceApp после того, как пользователь предоставляет доступ к фотографиям.

«Мы этого не делаем. Мы загружаем только фотографию, выбранную для редактирования. Вы можете быстро проверить это с помощью любого из сетевых инструментов, доступных в Интернете», – отметили создатели FaceApp.

FaceApp — приложение на основе нейросетей, которое может состарить или омолодить лицо на фото. Также оно может изменять пол. Программу создал российский разработчик Ярослав Гончаров из Санкт-Петербурга. Бывший сотрудник «Яндекса» и СЕО компании Wireless Lab, зарегистрированной в Сколково. Несколько недель оно находится в мировых топах по скачиванию.