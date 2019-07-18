МИД Украины раскритиковал новый «паспортный указ» Путина для жителей Донбасса

Украинский МИД раскритиковал указ президента России Владимира Путина, которым он распространил упрощение выдачи российских паспортов на всю Донецкую и Луганскую область. Соответствующее заявление опубликовано ведомством 18 июля.

Заява МЗС України у зв’язку з черговим провокативним рішенням РФ щодо незаконної паспортизації громадян України, що мешкають в Донецькій і Луганській областях.



?? https://t.co/x1UETTDMVj pic.twitter.com/nlcb9n3gjz — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) 18. Juli 2019

«Действия российской стороны являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте», — говорится в заявлении.

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В украинском МИДе уверены, что данный указ был дан в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации. «Своими действиями Москва показывает откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины», заявили в ведомстве.

«Кремлевские указы по «паспортизации» не будут признаваться украинской стороной. Ожидаем от наших международных партнеров непризнание этих российских документов и любых сделок, усиление индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру», — подчеркнули в МИД Украины.

Кроме того, в документе сообщается, что МИД уже подготовил для рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины перечень мер «по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины».

Ранее СНБО Украины засекретил меры по реагированию на указ президента России об упрощенной выдаче российского гражданства на территории всей Донецкой и Луганской области, сообщало издание «Новости Донбасса» со ссылкой на письмо СНБО.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ русскими, проживающими в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, заявив, что решение российской стороны – это «вопрос чисто гуманитарного характера». Вчера президент внес поправки в указ и распространил его действие на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В ответ президент Украины Владимир Зеленский пообещал выдавать гражданство Украины жителям «дружественных стран» и пострадавшим от репрессий.