Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» ввела в эксплуатацию ЖК «Морская звезда»

ГК «Эталон»

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Жилой комплекс «Морская звезда» расположен по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, д. 37, стр. 1.

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в ноябре 2017 года было привлечено Правительством Санкт-Петербурга для завершения строительства социально значимого объекта ЖК «Морская звезда». Компания выполнила все работы в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Передача ключей дольщикам ЖК «Морская звезда» запланирована на 3 квартал 2019 года.

Жилой комплекс «Морская звезда» построен по кирпично-монолитной технологии. Общая реализуемая площадь объекта составляет 60 тыс. кв. м. Жилой комплекс «Морская звезда» включает 1164 квартиры – от студий до трехкомнатных, а также подземный и надземный паркинги в общей сложности на 228 машиномест.

ЖК «Морская звезда» расположен в Приморском районе, вблизи парка 300-летия Санкт-Петербурга и озера Лахтинский Разлив. В мае 2018 года в 1,5 км от комплекса открылась новая станция метро «Беговая».

«Эталон ЛенСпецСМУ» является социально-ответственной компанией и уже не первый раз берет на себя обязательства по завершению строительства проблемных объектов.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Морская звезда» – застройщик ООО "Спектр", проектная декларация на сайте http://hkera.ru/zhk-morskaya-zvezda