63% россиян тревожит недоступность высшего образования в стране

В разгар приемных кампаний в вузы ВЦИОМ спросил россиян про высшее образование. Резюмируя итоги, можно сказать так: сограждане по-прежнему стойко уверены в необходимости высшего образования, но уже не надеются на удачную карьеру и материальный достаток при наличии диплома.

Социологи 18 июля констатируют: в течение 9 последних лет в российском обществе только укреплялось мнение, что высшее образование необходимо. Если в 2010 году уверенность в этом высказывало 6%, то сейчас — 18%. В основном получить «корочки» потому что «так надо» стремится молодежь до 24 лет.

Напротив, постепенно снижается число россиян, полагающих, что вузовский диплом сопутствует успешной карьере и облегчает достижение жизненных целей (с 76% в 2008 году к 58% в 2019-м).

Как и в перестройку, жители РФ признают: образование не оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека. Причем убежденность в этом существенно возросла (47% в 1991 году и 70% в 2019-м).

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Тревожным можно считать то, респонденты все чаще говорят о снижении доступности высшего образования в России. На сегодняшний момент так считают 63% опрошенных.