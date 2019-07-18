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Спорт
18.07.2019 11:04
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Экс-хоккеист СКА Панарин: Легче сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что Бога нет

Бывший нападающий хоккейного клуба СКА Артемий Панарин рассказал о своей религиозности.

«Да, я религиозный человек. Но не фанатик. Батюшке из церкви я перестал верить. Я с Богом сам общаюсь, как с высшей силой, у меня свое. Я не верю, что батюшка в церкви знает больше, чем я, и что у него есть телефон, по которому он созванивается по пятницам с Богом и передает информацию», – цитирует 27-летнего хоккеиста Sports.ru.

Как объяснил Панарин, когда он играл в СКА, он мог прийти к батюшке и поговорить с ним после службы, рассказать о проблемах. Но в последнее время Артемий перестал верить священникам.

«Не совсем понимаю, как у него ближе связь, чем у меня. Дедушки и бабушки с детства говорили: «Бог все слышит». Сейчас уже сложно избавиться от этого. Где-то начинаю сомневаться, но отойти от этого полностью. Легче сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что Бога нет. Конец жизни моей будет», – подчеркнул Панарин.

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Отметим, что в марте Панарин критиковал разгон митингующих в поддержку свободного Интернета. «Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?» – написал тогда хоккеист в инстаграме.

В июне Артемий стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом, подписав новый контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 7 лет с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год.

Артемий Панарин – воспитанник челябинского хоккея. С 2013 по 2015 год играл за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2015). В том же году уехал в Северную Америку играть за клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». В 2017 перешел в «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал до перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс». Серебряный (2015) и дважды бронзовый (2016, 2017) призер чемпионатов мира в составе сборной России. Встречается с Алисой Знарок, дочерью бывшего главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.

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