На Торжковской пешеход торопился запрыгнуть в трамвай и угодил в больницу. Его догнал мчавший «Пассат»

Пешеход попал под колёса автомобиля в Приморском районе Петербурга ранним утром 18 июля. Вместо трамвая с остановки его забрала бригада скорой помощи.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла напротив дома №3 по Торжковской улице незадолго до половины восьмого утра. 25-летний водитель «Фольксваген Пассат», не затормозив перед остановкой, сбил мужчину-ровесника, который пытался успеть на трамвай.

По словам очевидцев, обзору обоих мог помешать маршрутный автобус. Пешеход, как рассказывает один из подписчиков группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», выбежал из-за маршрутки, а машина «мчалась и сбила».

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Скорую пострадавшему вызвали пассажиры трамвая. Молодого человека госпитализировали в состоянии средней тяжести.