Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +19
$ 62.95р
70.56р
11:01 18.07.2019
Расширенный поиск

Общество
18.07.2019 10:56
Печать

Reuters: Нефтяники предложили схему смешивания некондиционной и чистой нефти, чтобы очистить нефтепроводы

Смешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики с чистыми потоками якобы предложила российская трубопроводная компания, чтобы постепенно очистить системы российских нефтепроводов. Нефтяные компании нововведения не оценили.

«На совещании [которое прошло 16 июля в Минэнерго] Транснефть предложила компаниям схему постепенного подмешивания некондиционной нефти в чистый поток, что приведёт к росту уровня содержания хлорорганики до 5 ppm с примерно 1 ppm сейчас в Приморске и Новороссийске, 3,5 ppm – в Усть-Луге <...> Подмешивать грязное сырьё Транснефть планирует со следующей недели, что приведёт к изменению качества нефти Urals с отгрузкой из портов Новороссийск, Усть-Луга и Приморск, а также в сырье, отгружаемом на НПЗ в центральной части России, включая Московский, Киришинефтеоргсинтез и НОРСИ», – сообщает 18 июля агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В результате этих действий в российских нефтепроводах как минимум до середины 2020 года будет сохраняться повышенное содержание хлорорганики.

При этом нефтяные компании на совещании в Минэнерго, по данным источника агентства, не высказали одобрения предложенной схеме, так как это может оказать негативное влияние на стоимость нефти. Сами игроки рынка пока никак не прокомментировали произошедшее.

«Транснефть» предположительно готова компенсировать убытки, если они будут доказаны.

Реклама

Справка:

В начале апреля стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». Белоруссия заявила о загрязнении нефти хлорорганикой. В результате была приостановлена прокачка сырья в ряд стран Европы.

По факту загрязнения в России возбудили уголовное дело, по которому проходят 13 человек. Следствие полагает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений.

1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. По оценкам белорусского оператора южной ветки «Дружбы», нефтепровод в течение ближайшего года будет работать вполсилы.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
РСТИ (Росстройинвест)
18.07.2019 10:15

РСТИ построит в ЖК «New Time» школу и два детских сада

РСТИ (Росстройинвест) обеспечит ЖК «New Time», который компания строит у Юнтоловского заказника, новой социальной инфраструктурой.
фото предоставлено ООО "ИНТЕЛТЕХ"
17.07.2019 18:50

Как выиграть весло на "Фонтанке SUP"?

Все участники нашего водного фестиваля "Фонтанка SUP" получают возможность выиграть весло из стекловолокна от нашего партнера - эксклюзивного дистрибьютора лимитированной серии SUP досок Gladiator MSL - магазина www.surfvrn.com
«Аквилон Инвест»
17.07.2019 16:23

«Аквилон Инвест»: ставки по ипотеке возвращаются на минимальные показатели 2018 года

Партнер холдинга «Аквилон Инвест» банк «Открытие» предлагает клиентам компании ставку по ипотеке от 9,3% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.07.2019 16:15

Команда Банка «Санкт-Петербург» примет участие в фестивале Фонтанка-SUP

Банк «Санкт-Петербург», партнер фестиваля "Фонтанка SUP", собрал в команду более 70 активных и увлеченных сотрудников, которые пройдут на sup-бордах по водному маршруту фестиваля более 8 километров рек и каналов, по историческому Петербургу - под 14 мостами.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.07.2019 16:06

Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили три генеральных кредитных соглашения

Банк выделит в общей сложности 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий «Группы ЛСР» трех генеральных кредитных соглашений, подписанных на днях.
ГК "КВС"
17.07.2019 15:46

Для клиентов ГК «КВС» ставки еще ниже

АО «Банк ДОМ.РФ» снизил ставки по популярным программам ипотеки среди клиентов группы компаний «КВС»
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
17.07.2019 15:00

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении посылок

Рассказываем, как справиться с конкуренцией, и на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:21

Невероятное предложение по программе «Семейная ипотека»

Газпромбанк - партнер группы компаний «КВС» - предлагает одну из самых низких на данный момент ставок - от 4,9% годовых.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:00

Хороший повод использовать свои накопления

Банк ВТБ аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от группы компаний «КВС» по военной ипотеке. Теперь на покупку квартиры в новостройке вы можете оформить кредит с процентной ставкой 9,8%.
Новое Радио
16.07.2019 18:21

Новое Радио дарит sup-борд

Слушай 91.1 FM с 15 по 19 июля и собирай фразы из популярных песен. Каждый день дозванивайся в эфир Нового после сигнала ведущего по телефону (812) 325 99 91 и называй услышанную строчку из песни.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.07.2019 18:00

Коммерческие площади в аренду: ваш бизнес в «Перспективе»

В Пушкинском районе, в непосредственной близости от аэропорта Пулково, сдаются помещения различной площади под офисы.
ГК «Ленстройтрест»
16.07.2019 15:36

Детский сад в финском городке «Юттери» готов на 97%

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко оценил темпы строительства социального объекта, который возводит застройщик «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «Юттери» в Колпинским районе.