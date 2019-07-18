Reuters: Нефтяники предложили схему смешивания некондиционной и чистой нефти, чтобы очистить нефтепроводы

Смешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики с чистыми потоками якобы предложила российская трубопроводная компания, чтобы постепенно очистить системы российских нефтепроводов. Нефтяные компании нововведения не оценили.

«На совещании [которое прошло 16 июля в Минэнерго] Транснефть предложила компаниям схему постепенного подмешивания некондиционной нефти в чистый поток, что приведёт к росту уровня содержания хлорорганики до 5 ppm с примерно 1 ppm сейчас в Приморске и Новороссийске, 3,5 ppm – в Усть-Луге <...> Подмешивать грязное сырьё Транснефть планирует со следующей недели, что приведёт к изменению качества нефти Urals с отгрузкой из портов Новороссийск, Усть-Луга и Приморск, а также в сырье, отгружаемом на НПЗ в центральной части России, включая Московский, Киришинефтеоргсинтез и НОРСИ», – сообщает 18 июля агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В результате этих действий в российских нефтепроводах как минимум до середины 2020 года будет сохраняться повышенное содержание хлорорганики.

При этом нефтяные компании на совещании в Минэнерго, по данным источника агентства, не высказали одобрения предложенной схеме, так как это может оказать негативное влияние на стоимость нефти. Сами игроки рынка пока никак не прокомментировали произошедшее.

«Транснефть» предположительно готова компенсировать убытки, если они будут доказаны.