Капремонт дома Бака, где ранее жители предъявляли претензии к рабочим, закончат к августу

Работы по капитальному ремонту в доме 24 по Кирочной улице в Петербурге будут завершены в июле. Ранее там тревожились за козырьки и лепнину.

«Дом находится в высокой степени готовности, полагаю, что до 1 августа мы работы полностью завершим, – сообщил 18 июля глава Фонда капремонта Денис Шабуров в ходе объезда на Васильевском острове. – Леса полностью разобраны, мы составили перечень недостатков и работаем над их устранением».

Еще в 2016 году КГИОП сообщал о сбитой рабочими лепнине в доме Бака на Кирочной улице, 24. Подрядчик вел работы в здании — выявленном памятнике без согласований с комитетом. В 2018 году жители жаловались на небрежное, по их мнению, отношение к козырькам здания. Работы раскритиковал и врио губернатора Александр Беглов.

Доходный дом Ю. Б. Бака относится к стилю модерн. Согласно данным сайта Сitywalls, он был построен архитектором Борисом Гиршовичем в 1904-1905 годах для инженера путей сообщения, основателя и главного пайщика газеты конституционных демократов «Речь».