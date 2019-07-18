Помощник Зеленского заявил, что команда президента Украины намерена добиться переговоров с Путиным

Администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

«Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Мы ищем возможность выйти на разговор на равных», — сказал он в интервью LB.ua 18 июля.

Он добавил, что Путин демонстрирует, что «никому ничего не должен», хотя президент Украины всеми своими действиями показывает готовность к переговорам, и у Киева все равно есть уверенность, что Зеленский «добьется этих переговоров».

Первоочередной задачей Украины помощник Зеленского назвал возвращение моряков, задержанных в Керченском проливе при пересечении границы с Россией. «Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним», — отметил Шефир.

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Он также заявил о необходимости вернуть «ментально» под контроль Киева территории Донбасса. «Крым — очень тяжелая тема. Давайте начнем с Донбасса, а закончим полуостровом», — добавил помощник президента.

Ранее Зеленский заявил, что освобождение Россией украинских моряков может стать важным шагом для начала диалога между странами.