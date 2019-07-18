40% петербуржцев кружками пьют кофе на работе. Помогает не всем

40% петербуржцев выпивают по несколько кружек кофе на работе каждый день. Но далеко не всем это помогает взбодриться и выполнять свои обязанности быстрее.

Опрос среди 930 жителей Северной столицы провел портал по поиску работы «Зарплата.ру». 67% участников исследования похвастались наличием кофемашины на работе. Но только у 31% из них зерна покупает работодатель. 36% приходится оплачивать сырье для приготовления напитка самим.

16% предпочитают растворимый кофе, а 17% горожан и вовсе не имеют возможности пить ароматный напиток на рабочем месте.

40% опрошенных порталом кофеманов признались, что не ограничиваются одной чашкой кофе в течение рабочего дня, а вот 16% хватает одной порции. 15% прибегают к такому средству взбодриться только в случае необходимости, то есть не каждый день. 12% любят пить кофе в домашней обстановке, а 17% вообще выбирают чай и другие напитки.

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В основном сотрудники петербургских офисов предпочитают капучино и американо. Эти кофейные напитки выбирают больше 70% респондентов.

«Наше исследование показало, что большинство любителей кофе работают в финансах, маркетинге и PR, продажах, ИТ. Представители этих направлений оказались в лидерах среди тех, кто пьет кофе каждый день и не по одной кружке. А вот меньше всего фанатов этого напитка можно встретить в образовании и науке, юриспруденции, строительстве, промышленности», – отметил бренд-директор «Зарплаты.ру» Иван Чирков.

21% участников опроса признались: кофе не помогает им взбодриться и делать рабочие дела быстрее.