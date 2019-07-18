Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +19
$ 62.95р
70.56р
11:01 18.07.2019
Расширенный поиск

Город
18.07.2019 10:23
Печать

40% петербуржцев кружками пьют кофе на работе. Помогает не всем

40% петербуржцев выпивают по несколько кружек кофе на работе каждый день. Но далеко не всем это помогает взбодриться и выполнять свои обязанности быстрее. 

Опрос среди 930 жителей Северной столицы провел портал по поиску работы «Зарплата.ру». 67%  участников исследования похвастались наличием кофемашины на работе. Но только у 31% из них зерна покупает работодатель. 36% приходится оплачивать сырье для приготовления напитка самим.  

16% предпочитают растворимый кофе, а 17% горожан и вовсе не имеют возможности пить ароматный напиток на рабочем месте. 

40% опрошенных порталом кофеманов признались, что не ограничиваются одной чашкой кофе в течение рабочего дня, а вот 16% хватает одной порции. 15% прибегают к такому средству взбодриться только в случае необходимости, то есть не каждый день. 12% любят пить кофе в домашней обстановке, а 17% вообще выбирают чай и другие напитки. 

Реклама

В основном сотрудники петербургских офисов предпочитают капучино и американо. Эти кофейные напитки выбирают больше 70% респондентов.

«Наше исследование показало, что большинство любителей кофе работают в финансах, маркетинге и PR, продажах, ИТ. Представители этих направлений оказались в лидерах среди тех, кто пьет кофе каждый день и не по одной кружке. А вот меньше всего фанатов этого напитка можно встретить в образовании и науке, юриспруденции, строительстве, промышленности», – отметил бренд-директор «Зарплаты.ру» Иван Чирков. 

21% участников опроса признались: кофе не помогает им взбодриться и делать рабочие дела быстрее.

 

 

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
РСТИ (Росстройинвест)
18.07.2019 10:15

РСТИ построит в ЖК «New Time» школу и два детских сада

РСТИ (Росстройинвест) обеспечит ЖК «New Time», который компания строит у Юнтоловского заказника, новой социальной инфраструктурой.
фото предоставлено ООО "ИНТЕЛТЕХ"
17.07.2019 18:50

Как выиграть весло на "Фонтанке SUP"?

Все участники нашего водного фестиваля "Фонтанка SUP" получают возможность выиграть весло из стекловолокна от нашего партнера - эксклюзивного дистрибьютора лимитированной серии SUP досок Gladiator MSL - магазина www.surfvrn.com
«Аквилон Инвест»
17.07.2019 16:23

«Аквилон Инвест»: ставки по ипотеке возвращаются на минимальные показатели 2018 года

Партнер холдинга «Аквилон Инвест» банк «Открытие» предлагает клиентам компании ставку по ипотеке от 9,3% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.07.2019 16:15

Команда Банка «Санкт-Петербург» примет участие в фестивале Фонтанка-SUP

Банк «Санкт-Петербург», партнер фестиваля "Фонтанка SUP", собрал в команду более 70 активных и увлеченных сотрудников, которые пройдут на sup-бордах по водному маршруту фестиваля более 8 километров рек и каналов, по историческому Петербургу - под 14 мостами.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.07.2019 16:06

Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили три генеральных кредитных соглашения

Банк выделит в общей сложности 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий «Группы ЛСР» трех генеральных кредитных соглашений, подписанных на днях.
ГК "КВС"
17.07.2019 15:46

Для клиентов ГК «КВС» ставки еще ниже

АО «Банк ДОМ.РФ» снизил ставки по популярным программам ипотеки среди клиентов группы компаний «КВС»
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
17.07.2019 15:00

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении посылок

Рассказываем, как справиться с конкуренцией, и на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:21

Невероятное предложение по программе «Семейная ипотека»

Газпромбанк - партнер группы компаний «КВС» - предлагает одну из самых низких на данный момент ставок - от 4,9% годовых.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:00

Хороший повод использовать свои накопления

Банк ВТБ аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от группы компаний «КВС» по военной ипотеке. Теперь на покупку квартиры в новостройке вы можете оформить кредит с процентной ставкой 9,8%.
Новое Радио
16.07.2019 18:21

Новое Радио дарит sup-борд

Слушай 91.1 FM с 15 по 19 июля и собирай фразы из популярных песен. Каждый день дозванивайся в эфир Нового после сигнала ведущего по телефону (812) 325 99 91 и называй услышанную строчку из песни.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.07.2019 18:00

Коммерческие площади в аренду: ваш бизнес в «Перспективе»

В Пушкинском районе, в непосредственной близости от аэропорта Пулково, сдаются помещения различной площади под офисы.
ГК «Ленстройтрест»
16.07.2019 15:36

Детский сад в финском городке «Юттери» готов на 97%

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко оценил темпы строительства социального объекта, который возводит застройщик «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «Юттери» в Колпинским районе.