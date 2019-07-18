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Строительство
Публикуется на правах рекламы
18.07.2019 10:15
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РСТИ построит в ЖК «New Time» школу и два детских сада

РСТИ построит в ЖК «New Time» школу и два детских сада

РСТИ (Росстройинвест)

РСТИ (Росстройинвест) обеспечит ЖК «New Time», который компания строит у Юнтоловского заказника, новой социальной инфраструктурой.

Согласно инвестиционным договорам, подписанными застройщиком и Комитетом по имущественным отношениям, РСТИ построит здесь школу на 825 учеников и отдельно стоящий детский сад на 215 мест. Также в ЖК «New Time» предусмотрен ещё одно встроенно-пристроенное помещение для детского сада на 120 мест.

Отдельно стоящий детский сад на 215 мест будет построен рядом с 5-й и 6-й очередями ЖК «New Time». РСТИ за свой счёт спроектирует и построит трёхэтажное здание площадью около 5,7 тыс.кв.м., а также проведёт благоустройство территории садика. Начать строительство планируется в 2021 году, закончить – в 2023-м.

Школа на 825 учеников разместится напротив 7-й очереди ЖК «New Time» в здании общей площадью порядка 20 тыс.кв.м., которое будет иметь переменную этажность – от 1 до 3х этажей. Начало строительства запланировано на 2024 год, а ввод школы в эксплуатацию – на 2026 год. РСТИ является инвестором работ по проектированию, строительству и благоустройству.

В рамках 7-й очереди ЖК «New Time» также запланировано встроенно-пристроенное помещение площадью около 2,5 тыс.кв.м. для детского сада на 120 мест, который будет введён в эксплуатацию одновременно с жилым домом – в 2022 году.

Сейчас РСТИ ведёт строительство и продажи в трёх из семи очередях ЖК «New Time». Помимо 13-этажных жилых домов здесь появятся четыре паркинга, школа и 2 детских сада. Дворы будут свободны от машин, вдоль Планерной улицы будет организована прогулочная зона: коммерческие помещения на первых этажах сложатся в единую галерею кофеен, ресторанов, пекарен и магазинчиков. В ЖК оборудуют детские площадки, места для «тихого» отдыха, а также спортивные зоны.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК «NEW TIME» – застройщик ООО "РОССТРОЙИНВЕСТ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/gluharskaya/documents

 

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