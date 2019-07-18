Пассажиропоток Пулково замедлил рост. В июне услугами аэропорта воспользовалось на 4% больше пассажиров, чем год назад

Аэропорт Пулково в январе – июне 2019 года обслужил 8 767 773 пассажира, что на 10,3% превышает результат за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении оператора «Воздушные ворота Северной столицы» от 18 июля.

Только в июне 2019 года пассажиропоток Пулково составил 1 988 483 человека, что на 3,8% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

По сравнению с началом года рост замедлился. Так, в январе – марте услугами воздушной гавани Петербурга воспользовалось на 16,2% больше человек, чем за тот же период 2018 года.

В январе – июне пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 13%, до 5 540 592 человек. Объем перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5,9%, до 3 227 181 человека.

Самыми популярными внутренними направлениями в первом полугодии стали Москва, Сочи и Калининград. Из заграничных маршрутов самым большим спросом пользовались Анталья, Минск и Франкфурт-на-Майне.