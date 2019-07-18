В России резко выросло производство устриц. Помогли санкции и быстрая окупаемость

Аквакультурное производство устриц на специально созданных морских фермах в России резко увеличилось в 2018 году. Об этом 18 июля пишет РБК со ссылкой на данные Росрыболовства.

Как уточняет ведомство, в Приморском крае на таких фермах в прошлом году было выращено 1,26 тыс. т моллюсков, что в 14 раз больше, чем в 2017-м. В Крыму, на южном берегу и на озере Донузлав, производство достигло 706 т, что в два раза превышает прошлогодний показатель. В Севастополе, отдельном субъекте России, было произведено еще 87 т, что на 34% больше, чем годом ранее. Наконец, на фермах Краснодарского края число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза, до 55 т.

За первые шесть месяцев 2019 года пока есть данные только по Крыму и Кубани. На полуострове в январе—июне уже выращено больше устриц, чем за весь 2018 год, — 802 т. В Краснодарском крае производство в первом полугодии незначительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 15 т против 16 т.

В Росрыболовстве импульсом для развития этого рынка называют ответные меры на антироссийские санкции: до 2014 года устрицы в России почти не разводились, а привозились прежде всего из стран ЕС. Ситуацию изменило введенное в августе 2014 года продэмбарго, которое закрыло доступ на российский рынок морепродуктам из Европы.

После введения санкций Росрыболовство начало активно проводить аукционы, на которых разыгрывались участки под разведение марикультуры, в том числе устриц. Разведение устриц привлекательно для инвесторов тем, что быстро окупается, поясняют игроки рынка. Например, морской гребешок достигает товарного веса за три года, а устрица — за год и восемь месяцев.