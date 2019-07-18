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Общество
18.07.2019 10:08
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«Похищенная» ради замужества чеченская девушка обвинила во всём феминисток-вербовщиц

Чеченская девушка Заира Сугаипова, которою родственники якобы насильно вернули из Москвы в Чечню, чтобы выдать замуж, дала интервью ЧГТРК «Грозный». В нём она рассказала, что её «завербовали феминистки», именно по этой причине она сбежала из дома в столицу. А всё, что было сказано про похищение и свадьбу, – ложь.   

27-минутный сюжет опубликован 17 июля на Youtube-канале ЧГТРК «Грозный». В нём с Заирой Сугаиповой и её материю Маликой беседуют пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов и директор телеканала Ахмед Дудаев. 

Комментируя новости, Заира подтверждает, что действительно сбегала из дома. Но, как она объясняет журналистам, дело тут не в насильственном замужестве, а в том, что ее «завербовали феминистки», которые нашли ее в группах соцсетей, посвященных равенству полов на Кавказе. 

«Когда у девушки начались проблемы в университете, начитавшись историй, почувствовав себя угнетенной и непонятой, боясь осуждения родных и получив слова поддержки от подписчиц группы, 3 июля она обратилась в кризисный центр для женщин и детей "Китеж"», — рассказывает корреспондент.

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Заира уточнила, что феминистки внушали ей, что родители – это враги, которые её унижают и не считают за человека. 

«Спустя 4 дня (после побега) я очень сильно раскаялась. Мне не хватало родителей. Я позвонила маме. Мама сказала, что все хорошо, что они могут за мной приехать. Я просто выбежала оттуда, и они за мной приехали, даже вещи не взяла», — рассказала девушка.

В репортаже ЧГТРК «Грозный» случай назвали «целенаправленным заказом Запада, когда бьют по самому больному — чести и достоинству целого народа».

Правозащитники, которые работали с девушкой, посмотрели сюжет и отметили, что Заира в нём совершенно не похожа на ту девушку, какой они её помнят. В Москве она не носила платок и одевалась иначе. 

Напомним, ранее стало сообщалось, что из московского кризисного центра родители выманили обманом и вывезли в Грозный 20-летнюю чеченку, чтобы насильно выдать замуж. 12 июля девушка связалась с подругой и продиктовала ей номер рейса, на котором ее собираются увозить в Чечню. Волонтеры обратились в полицию, однако правоохранительные органы, переговорив с родителями девушки, заявили, что у них нет оснований вмешиваться в жизнь семьи. 

В аэропорту Внуково сотрудники «Китежа» встретились с девушкой, но родители не позволили с ней поговорить. По словам активистов, девушка вела себя заторможенно, будто ей дали седативные препараты. В итоге Заира с семьей улетела в республику.  В сюжете, к слову, «похищенная» вспоминает тот день. Она утверждает, что не просила о помощи, а в ступор впала от неожиданности.

 

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