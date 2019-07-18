СК возбудил дело против украинского радикала за призывы в Сети громить Российский центр науки и культуры

Следком РФ решил привлечь известного украинского националиста Николая Коханивского за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в Интернете. Зимой 2018 года в Сети радикал собирал желающих вместе погромить Российский центр науки и культуры в Киеве.

О возбуждении уже второго по счету дела по событиям полуторагодичной давности сообщает СК утром 18 июля.

«Комбат «Организации украинских националистов» Николай Коханивский в феврале 2018 года распространил в свободном доступе сети «Интернет» видеообращение, в котором публично призвал всех желающих принять участие в организуемом под его руководством мероприятии, в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры», – говорится в заявлении ведомства.

Напомним, здание на Борисоглебской улице, 2, забросали камнями, были разбиты окна, двери. Работа дипломатического учреждения оказалась сорвана. Участвовали в атаке члены «Организации украинских националистов», а также члены других националистических организаций. Сразу же после этого было возбуждено дело по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). СК утверждает, направлял запросы о правовой помощи украинским коллегам, но понимания не нашел.