В Финляндию на выходных придёт жара
Европейская жара идёт в Финляндию, столбик термометра преодолеет границу в +25 градусов на выходных. Об этом 18 июля сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на Метеорологический институт страны.
Наиболее вероятна такая погода на юге и в центральной части Суоми, при этом воскресенье будет теплее субботы.
По данным Foreca, на следующей неделе и вовсе будет до +30 градусов Цельсия – если волна из Южной Европы продолжит расти и усиливаться.
В Петербурге финские метеорологи прогнозируют дождь и +20 градусов в субботу, а в воскресенье – ясную погоду при +24.
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