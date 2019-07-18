В Финляндию на выходных придёт жара

Европейская жара идёт в Финляндию, столбик термометра преодолеет границу в +25 градусов на выходных. Об этом 18 июля сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на Метеорологический институт страны.

Наиболее вероятна такая погода на юге и в центральной части Суоми, при этом воскресенье будет теплее субботы.

По данным Foreca, на следующей неделе и вовсе будет до +30 градусов Цельсия – если волна из Южной Европы продолжит расти и усиливаться.

В Петербурге финские метеорологи прогнозируют дождь и +20 градусов в субботу, а в воскресенье – ясную погоду при +24.