Более полусотни снарядов нашли у храма в Старо-Паново

Более полусотни неразорвавшихся снарядов нашли в Красносельском районе Петербурга.

По данным городского управления МЧС, 56 боеприпасов откопали на территории восстановленного в начале нулевых храма святых мучеников Адриана и Наталии в деревне Старо-Паново. Все снаряды в ночь на 18 июля вывезены военными для утилизации на полигоне.

В районе деревни Старо-Паново (Лигово) в начале 40-х проходил передовой рубеж обороны Ленинграда. Старая церковь, а также надгробия на кладбище были полностью уничтожены. Немецкие войска вошли в Лигово 13 сентября 1941 года. На этом участке город защищали бойцы народного ополчения, составленного из рабочих Кировского завода. Позднее, в 1942-м, их сменила 5-я дивизия НКВД. Особенно ожесточенные бои шли здесь летом 1942 года во время Старо-Пановской наступательной операции, когда советские войска предприняли неудачную попытку прорвать кольцо блокады. Только по официальным данным в районе Старо-Паново погибло около 4 тыс. солдат Красной Армии.

Напомним, в июне при строительстве топливного терминала в Пулково рабочие наткнулись на снаряды. В итоге специалисты Росгвардии и ЗВО откопали 155 мин. Боеприпасы всё ещё продолжают находить.