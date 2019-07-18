Вооружённые налетчики, обобрав и избив петербуржца, бросили его на развязке

Трое неизвестных с оружием обобрали мужчину в Петроградском районе Петербурга. Пострадавшего избили и отняли у него почти 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 23-летний петербуржец обратился в травмпункт на улице Льва Толстого вечером 17 июля. У него диагностировали множественные ушибы головы и тела, закрытую черепно-мозговую травму и возможное сотрясение. Также увиденное говорило о том, что молодого человека били по почкам.

После телефонограммы из больницы пострадавшим заинтересовалась полиция. Он рассказал правоохранителям, что около девяти утра у дома №16 по Татарскому переулку трое неизвестных подошли к белому «БМВ» его жены, силой усадили потерпевшего в машину и, вынув нож с пистолетом, потребовали от местного жителя деньги. После этого они достали из бардачка 270 тысяч рублей, а также заставили жертву перевести им ещё 6,5 тысячи.

Но на этом для пострадавшего мучения не закончились. На «БМВ» его вывезли в район развязки на Шафировском проспекте, где и высадили, потребовав перевести 100 тысяч на посошок. Немецкое авто молодой человек обнаружил позднее брошенным в километре от места прощания.

Реклама



Мужчина назвался стражам правопорядка безработным, но известно, что среди похищенного оказалась печать фирмы «Стройсервис».