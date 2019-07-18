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Происшествия
18.07.2019 09:08
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Вооружённые налетчики, обобрав и избив петербуржца, бросили его на развязке

Трое неизвестных с оружием обобрали мужчину в Петроградском районе Петербурга. Пострадавшего избили и отняли у него почти 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. 

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 23-летний петербуржец обратился в травмпункт на улице Льва Толстого вечером 17 июля.  У него диагностировали множественные ушибы головы и тела, закрытую черепно-мозговую травму и возможное сотрясение. Также увиденное говорило о том, что молодого человека били по почкам. 

После телефонограммы из больницы пострадавшим заинтересовалась полиция. Он рассказал правоохранителям, что около девяти утра у дома №16 по Татарскому переулку трое неизвестных подошли к белому «БМВ» его жены, силой усадили потерпевшего в машину и, вынув нож с пистолетом, потребовали от местного жителя деньги. После этого они достали из бардачка 270 тысяч рублей, а также заставили жертву перевести им ещё 6,5 тысячи. 

Но на этом для пострадавшего мучения не закончились. На «БМВ» его вывезли в район развязки на Шафировском проспекте, где и высадили, потребовав перевести 100 тысяч на посошок. Немецкое авто молодой человек обнаружил позднее брошенным в километре от места прощания.

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Мужчина назвался стражам правопорядка безработным, но известно, что среди похищенного оказалась печать фирмы «Стройсервис». 

 

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