На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков

Три энергоблока отключились от сети на Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области утром 18 июля. На АЭС заверили, что радиационный фон в порядке и повреждений оборудования нет.

«Из-за отключения одного из трансформатора тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки», – рассказали РИА Новости в «Росэнергоатоме».

Причины случившегося выясняются. Отмечается, что на потребителях отключение не отразится, блоки планируют запустить к 19 июля.

Ранее источник агентства сообщил, что автоматическая остановка энергоблоков на АЭС произошла из-за короткого замыкания.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в 125 км от города Тверь, на южном берегу озера Удомля. Расстояние до Москвы составляет 330 км, до Петербурга — 400 км. Станция, в состав которой входят четыре энергоблока, обеспечивает электроэнергией Тверь, Петербург, Москву, Владимир, Череповец.