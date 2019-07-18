В США увидели в российском приложении FaceApp «угрозу национальной безопасности». Американский сенатор обратился в ФБР
Мобильное приложение для обработки фотографий FaceApp встревожило американских сенаторов, которые усмотрели угрозу национальной безопасности в том, что личные данные «миллионов американцев» попадают в распоряжение компании со штаб-квартирой в Петербурге.
Свои опасения в письмах директору ФБР и Федеральной торговой комиссии США (FTC) изложил лидер демократов в американском сенате Чак Шумер.
«Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — говорится в письме Шумера, которое сам сенатор опубликовал на своей странице в Twitter 18 июля.
Сенатор пишет, что такой уровень доступа позволит компании использовать фотографии, загруженные в приложение, публично или в частном порядке, без согласия пользователей.
То, что компания-разработчик находится в России тоже сильно тревожит политика.
«Я прошу ФБР выяснить, могут ли данные миллионов американцев, загрузивших приватную информацию в FaceApp, оказаться в руках российского правительства или связанных с ним компаний. Если такой риск существует, спецслужба должна провести его оценку и предпринять шаги, а Федеральная торговая комиссия также должна публично предупредить американцев о риске использования их данных разработчиком FaceApp», – пишет сенатор.
Справка:
Приложение FaceApp было разработано российской компанией Wireless Lab. FaceApp использует технологии искусственного интеллекта, чтобы пользователи могли менять фотографии, делая изображенных на них людей моложе или старше. Программа использует фильтры, которые меняют пол, цвет волос, добавляют татуировки или макияж.