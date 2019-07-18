В США увидели в российском приложении FaceApp «угрозу национальной безопасности». Американский сенатор обратился в ФБР

Мобильное приложение для обработки фотографий FaceApp встревожило американских сенаторов, которые усмотрели угрозу национальной безопасности в том, что личные данные «миллионов американцев» попадают в распоряжение компании со штаб-квартирой в Петербурге.

Свои опасения в письмах директору ФБР и Федеральной торговой комиссии США (FTC) изложил лидер демократов в американском сенате Чак Шумер.

«Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — говорится в письме Шумера, которое сам сенатор опубликовал на своей странице в Twitter 18 июля.

Сенатор пишет, что такой уровень доступа позволит компании использовать фотографии, загруженные в приложение, публично или в частном порядке, без согласия пользователей.

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То, что компания-разработчик находится в России тоже сильно тревожит политика.

«Я прошу ФБР выяснить, могут ли данные миллионов американцев, загрузивших приватную информацию в FaceApp, оказаться в руках российского правительства или связанных с ним компаний. Если такой риск существует, спецслужба должна провести его оценку и предпринять шаги, а Федеральная торговая комиссия также должна публично предупредить американцев о риске использования их данных разработчиком FaceApp», – пишет сенатор.